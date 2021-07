Alessandro Barbieri è il nuovo direttore dell’Igiene Pubblica e Nutrizione delle Valli Etrusche e dell’Isola d’Elba

Dr. Alessandro Barbieri

Alessandro Barbieri è stato nominato direttore dell’Igiene Pubblica e Nutrizione delle Valli Etrusche e dell’Isola d’Elba. Il dottor Barbieri, già dal 1991, è in servizio in Val di Cornia dove ha svolto la maggior parte della sua esperienza professionale. Il nuovo incarico, particolarmente importante in questo momento pandemico e con la campagna di vaccinazione in corso, permetterà al primario di rendere sempre più omogenei i percorsi e più condivisa la gestione complessiva di un settore strategico nel sistema sanitario.

Alessandro Barbieri ha conseguito la specializzazione in igiene nel 1990 all’Università di Pisa, dopo un breve periodo in Piemonte è tornato in Toscana dove ha diretto l’unità funzionale di igiene, medicina legale e dello sport in Val di Cornia. Nel corso degli anni ha frequentato il perfezionamento in epidemiologia alla Sapienza di Roma e un corso avanzato, sempre in epidemiologia,organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, insieme ad altri colleghi, Barbieri è stato autore dello “Studio geografico sulla mortalità per tumore del polmone nei residenti a Piombino attorno alla locale cokeria”.