Elba Bike, un'altra domenica di buoni risultati

Daniele Feola

Un’altra domenica piena di buoni risultati per i giovani ciclisti di Elba Bike, come al solito impegnati su più fronti. Sugli scudi ancora una volta i giovanissimi, che erano in gara a Pian di Mommio: una bella serie di risultati positivi ha consentito ad Elba Bike di cogliere il secondo posto assoluto di squadra dietro la Ciclistica Sarzanese.

Ecco i risultati nel dettaglio: nei G1 subito una vittoria con Diego Biancalani, nei G2 un sesto posto con Francesco Pileri, nei G3 ancora una vittoria con Niccolo Mauro, nei G4 Lorenzo Sardi conclude al 7.mo posto, nei G5 la vittoria di Gioia Costa, il secondo posto di Mirko Malaggese e la terza piazza di Nicolas Biancalani, a cui hanno fatto da contorno il nono posto di Vittorio Neirotti e l’undicesimo di Mattia Branconi.

Un po’ di cronaca: innanzitutto, lo strapotere di Biancalani Mauro e Costa, tutti e tre vincitori nelle proprie categorie, ma anche l’orgoglio per l’esordio di Francesco Pileri, atleta campese da poco nelle file di Elba Bike ma ben determinato a farsi notare. Francesco ha avuto pure i complimenti del giudice, visto che a soli 8 anni é riuscito a d intervenire su un guasto meccanico alla sua bici per poi ripartire.

Insomma, belle gare con grande grinta per tutti i bikers elbani. Ancora qualche spunto di cronaca: nei G5 bella volata tra Biancalani e Malaggese entrambi a podio, con Biancalani che aveva condotto in testa gran parte della gara, ma poi una caduta su un tratto tecnico ha permesso agli avversari il cambio in testa alla gara. Diego si é comunque ben difeso e in rimonta Malaggese é riuscito in un sorprendente secondo posto giocato negli ultimi metri. Sopra le aspettative la gara di Neirotti e Branconi che hanno lottato per entrare nella top ten. Lorenzo Sardi infine, chiuso in partenza dal gruppo che lo precedeva, non é poi riuscito ad emergere come ci ha abituati a vedere, con un elastico tra varie posizioni per concludere settimo alla fine.

Dulcis in fondo, la notizia forse più importante della giornata arriva dalla Casentino Bike, dove ieri Daniele Feola ha vinto la categoria Junior, concretizzando le sue grosse ambizioni con un gara che probabilmente gli consentirà una posizione di prestigio in classifica finale.