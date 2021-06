Trasporti, dal 24 giugno c'è Elba Link. Baccelli: “Formula giusta per chi viaggia”

Da giovedì 14 giugno sarà attivo Elba Link, il nuovo servizio combinato treno + nave, frutto della collaborazione fra Trenitalia (Gruppo FS Itliane) e Toremar-Moby

“E’ una formula innovativa e pratica- commenta l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli- esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità per chi viaggia. La possibilità di acquisto contestuale dei biglietti per treno e nave è una delle maggiori novità per la Toscana contenute nel nuovo orario ferroviario estivo di Trenitalia- prosegue Baccelli- una soluzione smart per risparmiare tempo e ridurre le operazioni per programmare le proprie vacanze”

In sostanza dal sito internet di Trenitalia sarà possibile acquistare in un'unica soluzione oltre al percorso ferroviario da qualsiasi stazione italiana fino a Piombino Marittima quello della nave o del mezzo veloce, selezionando come destinazione finale una località dell’Isola d’Elba (Elba Portoferraio, Elba Rio Marina o Elba Cavo).

I treni di Trenitalia raggiungono Piombino Marittima mentre Moby e Toremar garantiscono a turisti e residenti, un ponte virtuale fra la Toscana e i porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo.

Con la formula “Parti prima” sarà possibile per coloro che acquistano i biglietti con Moby e Toremar poter anticipare la partenza, fatta salva la disponibilità di posti, rendendo il proprio viaggio ancora più comodo e flessibile.