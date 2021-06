Asl Toscana nord ovest: le indicazioni per le vaccinazioni degli under 18

L’Azienda USL Toscana nord ovest chiarisce quali sono le modalità per la vaccinazione degli “under 18”.

Dopo aver scelto data e luogo di vaccinazione, i minorenni potranno stampare il consenso informato (in allegato l’integrazione al documento generale) da far firmare ai genitori e da consegnare al momento del vaccino.

E’ sufficiente che al centro vaccinale il giovane si presenti, sempre con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnato da uno dei due genitori con delega scritta dell’altro.

Possibile la presenza del tutore legale del minore, nei casi consentiti.

Come già avviene per le altre categorie, anche gli “under 18” sapranno subito la data prevista per la somministrazione della seconda dose.

File allegati :

ALL 22 PTO AZ 921 Integrazione consenso informato per minori-1.pdf