Campo nell'Elba, vaccinate 222 persone. La soddisfazione del Sindaco Montauti e del Direttore Asl Zona Elba Chetoni

Daniel e Cynthia appena vaccinati

Sono state 222 le persone che oggi si sono vaccinate durante la giornata straordinaria organizzata dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e il Comune di Campo nell'Elba con la collaborazione dei volontari della Pubblica Assistenza e della Pro Loco di Marina di Campo. Tra i nuovi vaccinati molti i giovani e anche una coppia di ragazzi, Daniel e Cynthia che si sposeranno venerdì.

"Queste giornate sono state il frutto di una collaborazione costante con l'Azienda sanitaria che ha dato un impulso straordinario alla campagna vaccinale - ha dichiarato il Sindaco Davide Montauti-. Il lavoro quotidiano di molte persone che spesso restano nell'anonimato è stato fondamentale per far fronte all'emergenza pandemica. Ringrazio in particolare Fabio Chetoni, direttore responsabile del Distretto Elba e tutto il personale medico, infermieristico e la rete dei volontari che hanno supportato e reso possibili queste giornate dedicate alla vaccinazione".

Tra i 222 nuovi vaccinati anche tanti lavoratori stagionali che ora affronteranno questo periodo di lavoro intenso con maggior tranquillità.

"Abbiamo fatto quello che era necessario per facilitare l'accesso alla vaccinazione - ha spiegato Fabio Chetoni, direttore responsabile della zona Distretto Elba -. Queste giornate ci hanno permesso di raggiungere percentuali molto alte. Siamo ben oltre il 60% e con i risultati di oggi anche questo dato sarà destinato a salire".

Tra i neo vaccinati anche una coppia di giovani che si sposerà venerdì prossimo. Lui è Daniel Pintarelli, ha 25 anni e la futura moglie si chiama Cynthia Thiagarajah e di anni ne ha 24.

"Partiremo per il viaggio di nozze più tranquilli, andremo in Trentino a goderci le passeggiate in mezzo alla natura dopo tutti questi mesi nei quali il Covid ci ha costretto a stare chiusi in casa".

L'Amministrazione comunale ringrazia i volontari della Pubblica assistenza Giuseppe De Simone, Primo Miliani, Micaela Rosi, Barbara Giannini e Silvano Mazzei; il presidente della Pro Loco di Marina di Campo Carlo Orlandini e la sua collaboratrice Giorgia Torelli. Ringrazia tutti i medici, il personale infermieristico e i volontari che in queste settimane hanno contribuito, con il loro lavoro, a vaccinare un numero così importante di popolazione elbana. Oggi grazie a Elisabetta Bollani, neurologa dell'ospedale di Portoferraio che, oltre alla sua professionalità, ha regalato sorrisi e gentilezza insieme al collega Maurizio Matronola, Primario di chirurgia; a Fabio Chetoni, Direttore Responsabile dell'Usl distretto Elba che ha gestito direttamente tutte le operazioni della giornata vaccinale e che in questi giorni si è sempre reso disponibile a risolvere ogni problematica. Grazie a Francesco Brera, farmacista dell'ospedale che non ha mai fatto mancare la sua collaborazione attiva e puntuale e che questa mattina ha vaccinato decine di persone. Un ringraziamento speciale va al personale infermieristico rappresentato da Paola Marinari, Letizia Vai e Paolo Manzi. Il richiamo per la seconda dose sarà domenica 18 luglio.

I volontari della Pubblica Assistenza Tutti coloro che non hanno potuto vaccinarsi possono farlo da domani presso l'ospedale di Portoferraio chiamando il numero 0565-926884.