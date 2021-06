Campo nell'Elba, domenica 13 giugno nuova giornata straordinaria dedicata alla vaccinazione anti Covid

Si ricorda che domenica 13 giugno, grazie alla disponibilità dell'Usl Toscana Nord Ovest - Zona Elba verrà organizzata, nel Distretto sanitario di Marina di Campo, in Piazza degli Eroi, una nuova giornata straordinaria dedicata alla vaccinazione anti Covid per tutti i residenti che hanno più di 16 anni e per i lavoratori stagionali. Le persone interessate possono rivolgersi alla Pro Loco di Marina di Campo, in Piazza dei Granatieri, la mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Per informazioni chiamare il numero 0565-976792 oppure 0565-979333. L'equipe medica inizierà con le operazioni di vaccinazione dalle ore 9.00.

Per situazioni che non rientrano nelle categorie previste da questa giornata straordinaria chiamare gli uffici dell'Usl al numero 0565926884 dalle 9.00 alle 13.00.