"Cerrano Bike Land", soddisfazioni e conferme per Elba Bike

Soddisfazioni e conferme per Elba Bike di ritorno dall’Abruzzo per la Cerrano Bike Land che si è corsa domenica 30 maggio 2021 a Pineto, in provincia di Teramo.

Le soddisfazioni arrivano da tutta la squadra, che ha ribadito ancora una volta il buon livello medio raggiunto. Nelle gare di giornata, in una corsa valida come ultima prova del circuito Italia Bike Cup, partiva subito bene Dario Velasco, ottavo fra gli esordienti 1° anno; subito dopo bene anche negli esordienti 2° anno Tommaso Cervini 15.mo e Luigi Laurenti 39.mo. Andava ancora meglio fra le donne allieve, con Anna Rododendro che coglieva un ottimo sesto posto; bravi anche i ragazzi, con Daniele Marinari 11.mo, Tommaso Alberti 12.mo e Giorgio Da Prato 23.mo.

La conferma più importante però arrivava dalla gara femminile, dove Margherita Oggero saliva sul terzo gradino del podio, dietro due ragazze che abitualmente vestono la maglia azzurra della Nazionale, quali la Plankesteiner e la Bramati nell’ordine. Per Margherita ancora una rimonta strepitosa dopo un inizio un po’ in sordina, a conferma (appunto) della crescita di personalità e di autostima di questa giovane biker, qualità queste che potrebbero presto portare a risultati ancora più importanti.

La domenica dei bikers di Elba Bike è proseguita anche a Prato, dove due di loro hanno corso “Da Piazza a Piazza”, una delle gran fondo più longeve della Toscana. Gara sfortunata per Daniele Feola, 4° nella sua categoria nonostante problemi meccanici dopo aver a lungo lottato coi primi; più tranquilla la prestazione del master Alessandro Ballini, comunque soddisfatto di aver portato a termine un percorso molto impegnativo.