L'Amministrazione Comunale di Campo ricorda il Dottor Gianfranco Panvini

E’ morto ieri sera, intorno alle 22, all’età di 83 anni, all’ospedale di Pisa, il dottor Gianfranco Panvini. Medico di famiglia e scrittore è stato una persona molto apprezzata e stimata da tutti i nostri concittadini. Era nato a Portoferraio ma la sua famiglia era originaria di Porto Azzurro. Aveva frequentato il Liceo Classico a Pisa e sempre nella città toscana si era laureato in medicina ed aveva conseguito tre specializzazioni. Molti ricordano i suoi primi anni di attività nel comune di Campo nell’Elba come medico di famiglia e ufficiale sanitario, intorno alla fine degli anni ’60, con il collega Ezio Pertici. Alcune generazioni di Campesi lo hanno conosciuto ed apprezzato per la sua professionalità, la sua competenza e la sua umanità. Alla fine della carriera come medico si è dedicato alla scrittura, sua grande passione e i suoi libri, ironici e divertenti hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica. Era un uomo colto, molto riservato ma sempre disponibile e gentile. Questa Amministrazione si stringe intorno al dolore della moglie Ariella e della figlia Barbara.