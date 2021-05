Covid-19, elevato tasso di mortalità in Toscana: Landi presenta question time

Interrogazione a risposta immediata



Oggetto: in merito all’elevato tasso di mortalità da covid-19 in Toscana, negli ultimi tre mesi, rispetto alla media nazionale

Il Portavoce dell'Opposizione

Premesso che,

la Toscana è la nona regione italiana per popolazione;

Al 19 maggio 2021 i decessi da Covid verificatisi in Italia dall’inizio della pandemia sono 124.646, di cui 6.575 in Toscana. Dato che colloca la Toscana al settimo posto tra le regioni italiane per valore assoluto;

il tasso di mortalità (n°decessi/popolazione*1000) in Toscana da inizio pandemia risulta essere ad oggi 1,7, contro una media nazionale di 2,1. Dato che colloca la Toscana al dodicesimo posto nella classifica decrescente delle Regioni e delle province autonome;

il tasso di mortalità in Toscana dall'inizio della pandemia al 31 dicembre 2020, convenzionalmente considerata la data di avvio della campagna vaccinale, risulta essere 1, contro una media nazionale di 1,2. Dato che colloca la Toscana al nono posto;

anche nel mese di febbraio il tasso di mortalità registrato in Toscana risultava essere inferiore al tasso nazionale, collocando la Toscana al tredicesimo posto;

Considerato che

La Toscana, prendendo come riferimento gli ultimi mesi, in cui la campagna di vaccinazione è entrata nel vivo in tutto il paese, ha assistito ad un graduale e costante peggioramento dei tassi di mortalità, in relazione alla media nazionale. Sottolineato in particolare che:

● nel mese di marzo il tasso di mortalità in Toscana supera la media nazionale, collocando la Toscana al sesto posto nella graduatoria delle regioni;

● nel mese di aprile il tasso di mortalità in Toscana registra un lieve calo, inferiore però a quello registrato in altre regioni, collocandola al quarto posto nella classifica nazionale delle regioni;

● dal primo al 19 maggio il tasso di mortalità nazionale si riduce a un terzo del dato del mese precedente, a fronte di un più modesto calo registrato in Toscana. La nostra Regione scala quindi ulteriori posizioni in questa classifica, attestandosi al secondo posto fra le regioni in cui il tasso di mortalità da covid è più importante;

● la media dei decessi in valore assoluto negli ultimi sette giorni attesta la Toscana al terzo posto a livello nazionale, portando il tasso di mortalità nella nostra regione al primo posto a livello nazionale;

Ritenuto che il forte ritardo accumulato nei mesi scorsi dalla Toscana, sia l’elemento chiave per spiegare il ranking negativo della nostra regione nel contesto nazionale, in riferimento al tasso di mortalità da covid-19;

Interroga la Giunta regionale

Quanti sono i deceduti in Toscana con età superiore a 80 anni, anche con comorbidità gravi, dal primo di febbraio al 19 maggio 2021 e se i dati sopra elencati sono stati presi in esame dalla Giunta regionale al fine di individuare le ragioni che, rispetto alla media nazionale, ci collocano fra le regioni in cui il tasso di mortalità da covid-19 nell’ultimo trimestre è più alto, con la finalità di capire se ciò sia dovuto ad inefficienze della campagna vaccinale o del nostro sistema sanitario regionale.