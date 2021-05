Il punto sulle vaccinazioni: sabato 15 maggio somministrate circa 400 dosi a Rio Marina

Angelo Zini

Ieri a Rio Marina effettuata una giornata straordinaria di vaccinazioni. Circa 450 dosi somministrate. Il risultato è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti, in una collaborazione esemplare, la ASL nella figura del responsabile di Zona Dott. Chetoni che ha garantito l'approvvigionamento delle dosi, il Dott. Cignoni che ha curato l'organizzazione della giornata con il coinvolgimento di altri 3 medici (Serena, Conticelli e Intruglio) e di infermieri e volontari dall'Istituto Penitenziario di Porto Azzurro (Malano, Frediani, Baletti).

Presente anche la Misericordia di Rio con 4 volontari. Quella di ieri è la prova dell'efficacia e dell'efficienza del sistema vaccinale creato sull'isola. Un team legato e affiatato, fatto di medici e infermieri del sistema sanitario, medici di famiglia, medici e infermieri in pensione volontari, volontariato delle pubbliche assistenze e Misericordie, coordinato in modo impeccabile dalla direzione di zona dell'ASL.

Tutto questo ci sta consentendo di avere i migliori risultati in tutta la USL Toscana Nord Ovest con oltre il 40% della popolazione vaccinabile raggiunta con la prima dose. In attesa che parta nei prossimi giorni l'integrazione da parte della struttura del Commissario Nazionale e della Regione per poter completare in tempi brevi la vaccinazione di tutta la popolazione.

Presidente Conferenza Sindaci Elba per la sanità