“Sospensione bollo auto in Toscana”, Forza Italia: petizione on line e raccolta firme in città

Il coordinamento provinciale di Livorno di Forza Italia, guidato dalla coordinatrice Chiara Tenerini, organizza delle tappe in tutte le città della provincia di Livorno. Le tappe sono l’occasione per raccogliere le firme per chiedere la sospensione del pagamento del bollo auto da parte della Regione Tosca.

Il primo Gazebo si è tenuto ieri, lunedì 10 maggio, al mercato di Rosignano Solvay, la prossima tappa è mercoledì mattina al mercato di Piombino.

Il capogruppo in Regione Toscana per Forza Italia, Marco Stella, ha presentato una mozione sul tema, impegnando il Presidente Giani e la Regione a seguire l'esempio di altre Regioni italiane, che in mancanza di un provvedimento centrale, hanno sospeso il pagamento del bollo auto.

“Oltre ad essere un balzello odioso che andrebbe abolito per sempre, il bollo auto è un aggravio dei costi per i cittadini, colpiti dalla crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Veneto e Campania hanno sospeso il bollo auto 2021, parliamo dei bolli scaduti dal 1 gennaio al 30 aprile di quest'anno, che dovranno essere pagati, senza incorrere in more e sanzioni, entro il 31 maggio 2021 - spiega Stella -. Anche l'Emilia Romagna partecipa a questo piano di sospensioni e proroghe, rinviando il pagamento dei bolli 2021 scaduti o in scadenza entro il 31 maggio 2021, al 2 agosto dell'anno in corso. La Lombardia, dal canto suo, ha predisposto degli sconti per il bollo auto, esentando al 100% auto e mezzi adibiti al trasporto di persone, come taxi, Ncc, pullman e bus. Noi riteniamo che, vista la gravità della crisi economica, la Regione Toscana abbia il dovere di rinunciare a questa tassa per tutto l'anno in corso, come segno della vicinanza delle Istituzioni ai cittadini".

“I gazebi vengono fatti nel massimo rispetto delle misure Covid e - come spiega Tenerini- è un'occasione per incontrare e parlare con chi vive i nostri territori, acquisire spunti da portare nei nostri Comuni e continuare la campagna Tesseramenti 2021 per Forza Italia”.

Contestualmente è stata attivata un petizione on line, basterà cliccare su questo link per partecipare

https://www.forzaitaliatoscana.it/bollo-auto-toscana-firma-petizione/

Marco Stella

Capogruppo in Regione Toscana – Forza Italia

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia