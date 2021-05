Campagna vaccini, Landi: "La Toscana ancora tra le ultime, incredibile che il Pd si vanti"

Marco Landi

Incredibile ascoltare il presidente della commissione regionale Sanità e il presidente della Regione decantare la campagna vaccinale toscana. Ricordo che a oggi la nostra regione è quartultima per popolazione vaccinata e penultima per prime dosi. E lo siamo perché stiamo rincorrendo da mesi, cercando di colmare un ritardo causato da un peccato originale: aver vaccinato chi non doveva essere vaccinato. Abbiamo recuperato sugli over 80, ma solo oggi abbiamo riaperto la possibilità di registrarsi per i fragili dopo settimane di chiusura. La coperta è corta: la puoi tirare da una parte, ma ne scopri un’altra. Non vedo che ci sia da esultare".

Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Marco Landi intervenendo in aula durante il dibattito su una proposta di risoluzione sulla campagna vaccinale della Regione Toscana.