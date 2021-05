Festa della Mamma, a Portoferraio l'azalea della ricerca AIRC a cura del Lions Club I. d'Elba

“Non avevamo dubbi, nonostante le limitazioni imposte dal covid19, sulla testimonianza di solidarietà data da cittadinanza ed ospiti in occasione della distribuzione dell’Azalea della Ricerca a favore dell’AIRC”.

È questo in sintesi il commento degli esponenti del Lions Club Isola d’Elba al termine della mattinata di domenica 9 maggio, che li ha visti impegnati, come da tradizione in concomitanza con la Festa della Mamma, in questo evento di notevole supporto alla ricerca sul cancro.

Per la cronaca informiamo che l’importo delle elargizioni raccolte, a fronte di 280 piantine consegnate, interamente devoluto alla Sezione AIRC di Firenze, ammonta a Euro 4.425,00.

Il Lions Club rivolge un particolare ringraziamento alle Autorità, all’Amministrazione Comunale di Portoferraio, alla Polizia Municipale, agli operatori dell’ESA e a quanti hanno contribuito al successo ed al regolare svolgimento della manifestazione.