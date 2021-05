Marciana Marina, domenica 9 maggio terza giornata di vaccinazioni massicce

Foto di repertorio

Domenica 9 maggio si svolgerà la terza giornata di vaccinazioni con 200 pazienti contattati direttamente dal Distretto Asl di Marciana Marina; per effetto del numero dei vaccinandi si è ritenuto piu’ idoneo l’utilizzo della tensostruttura all’interno dello Sporting Club di Viale Aldo Moro. Il Dott. Vitiello e il Dott. Donigaglia, coadiuvati dal personale infermieristico del Distretto e supportati dai volontari della Pubblica Assistenza, inizieranno le vaccinazioni alle 08,00 e proseguiranno fino alle 20,00. Dei 200 contattati 54 saranno richiami della seconda dose, mentre le prime dosi riguarderanno pazienti della fascia di eta’ compresa tra i 70 e 79 anni, fino a scendere ai soggetti sotto i 70.

Cogliamo l’occasione per ricordare che da oggi sono aperte le prenotazioni per chi ha tra i 65 e i 69 anni e coloro che rientrano in questa fascia di età potranno prenotarsi sul seguente portale: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/

Per chi trovasse difficoltà ad effettuare la prenotazione in via autonoma, sarà attivo un servizio di assistenza prenotazione vaccino sia presso la Pubblica Assistenza che presso il Distretto dell’Asl.

Come al solito il Sindaco ringrazia tutti coloro che con il loro impegno professionale e di volontariato permettono la prosecuzione di questa campagna vaccinale in tempi rapidi e coglie l’occasione per rammentare ai cittadini l’importanza del vaccino, invitando i dubbiosi ad avere fiducia nella scienza medica e intraprendere l’unica strada che ci porterà fuori dalla pandemia e ci restituirò la normalità di cui abbiamo tanto bisogno.

