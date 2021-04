Il Gen. Figliuolo favorevole a vaccinare gli abitanti delle isole minori in situazioni di carenza di strutture sanitarie

Ho più volte evidenziato pubblicamente e scritto nelle sedi Istituzionali quale fosse il problema principale rispetto all’emergenza Covid delle Isole minori d’Italia e ieri sera il Commissario straordinario per l’emergenza al Covid Gen. Figliuolo in un'intervista su RAI 1 a Porta a Porta condotto da Bruno Vespa ha confermato la possibilità di immunizzare gli abitanti delle isole minori d’Italia proprio per la carenza delle strutture sanitarie ricordando in particolare la collaborazione con l’Associazione dei Comuni delle Isole Minori d’Italia.

Appare chiaro infatti che il problema delle strutture sanitarie è l’unica inequivocabile motivazione su cui si basa la vaccinazione di massa nelle piccole isole italiane e dalla quale consegue, senza ombra di dubbio e come già ho avuto modo di affermare, la ripartenza dell’economia legata al Turismo e non solo, delle isole minori d’Italia.

Nessun privilegio rispetto ad altri ma solo una necessità sanitaria relativa al nostro vivere in una piccola isola.

L’esiguo numero di abitanti da immunizzare rispetto all’Italia intera permetterà una ripartenza in tempi brevi.

Sono certo anche che detrattori alla ricerca di consensi quali illustri Presidenti di importanti Regioni italiane dopo le loro esternazioni senza conoscere le vere motivazioni sulla necessità di immunizzare le isole minori, sappiano trarne vantaggio trovando altre opportunità di rilancio relative al loro territorio molto diverso dal nostro.

In caso di successo, appare estremamente ovvio che le isole minori di per se non hanno una grande capacità di ricezione turistica ma potranno con una adeguata e capace attività di comunicazione, essere un forte traino per il rilancio anche dell’economia turistica dell’intero territorio italiano.

Giuseppe Costantino