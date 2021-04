Zona Elba, manifestazione di interesse finalizzata al potenziamento dell’assistenza domiciliare nello scenario emergenziale pandemico

La Zona Elba ha pubblicato una manifestazione di interesse finalizzata al potenziamento dell’assistenza domiciliare nello scenario emergenziale relativo alla pandemia coronavirus Sars-CoV-2 (Covid-19) come previsto dalla Dgrt 1506/2020. L’invito è rivolto a soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari socio-assistenziali e sociosanitarie nella Zona Distretto Elba.

Nello specifico l’intervento prevede l’erogazione tempestiva di pacchetti di prestazioni di assistenza domiciliare a cittadini residenti nella Zona distretto Elba che presentano le seguenti caratteristiche:

- persone con disabilità od anziani fragili/non autosufficienti (anche in condizioni di temporanea non autosufficienza) che vivono soli senza alcun sostegno e sono in isolamento domiciliare per infezione da COVID-19 o in quarantena causa COVID-19;

- persone con disabilità od anziani fragili/non autosufficienti (anche in condizioni di temporanea non autosufficienza) i cui familiari o careviger siano tutti temporaneamente impossibilitati a prestare assistenza perché in isolamento domiciliare per infezione da COVID-19 o in quarantena causa COVID-19.



Nel caso abbiano aderito più operatori economici, la Zona Distretto Elba si riserva di osservare un criterio di rotazione nella loro selezione, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza con cui opera la pubblica amministrazione.

Le domande, redatte sul modulo specifico allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Direttore della Zona Distretto Elba via pec all’indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it entro il 7 maggio 2021.



In allegato la manifestazione di interesse (allegato 1), la domanda per candidarsi (allegato 2) e l'atto notorio (allegato 3).

File allegati :

manifestazione_interesse_elba.pdf

PROGETTO_PACE_DOMANDA_ALL_A.odt

PROGETTO_PACE_ALLEGATO_B.odt