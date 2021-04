Un oro e due argento per gli Arcieri del Mare ai Campionati Italiani Bowhunter

Nei giorni 23-24-25 aprile scorsi si sono svolti a Massa Marittima, presso i campi di tiro degli Arcieri di Borgo le Piane, i Campionati Italiani Bowhunter, competizione di due giorni organizzata da FIARC e facente parte del circuito internazionale IFAA. Non potevano mancare gli Arcieri del Mare con alcuni atleti che, lasciati a casa dubbi e punti interrogativi, sono tornati con medaglie e ottimi piazzamenti in classifica.

Organizzazione impeccabile, ambiente curato nel rispetto delle normative anti-covid, campi gara particolarmente tecnici e difficili (soprattutto dal punto di vista del calcolo della distanza dai bersagli) e giornate quasi estive che hanno dato una marcia in più: in un clima di vera gioia dopo più di un anno di fermo Alessandra Ingrasci non ha sbagliato una volée ed è arrivata a stringere tra le mani la medaglia d’oro, divenendo così Campionessa Italiana con ben 100 punti di distacco dalla seconda classificata. Bravissimi anche Riccardo Rossi e Giada Sani, figlia del nostro presidente Andrea Sani, che hanno conquistato entrambi la medaglia d’argento nelle rispettive categorie.

Grandi emozioni ce le hanno date anche Andrea Sani, Patrizio Anselmi e Roberto Trabison, i quali hanno tutte le carte in regola e le capacità per arrivare nella top della classifica. Aspettiamo con gioia quel giorno.

Non dobbiamo stupirci se anche questa volta l’Isola d’Elba è riuscita a farsi notare grazie agli Arcieri del Mare che, ricordiamo, è la compagnia di tiro con l’arco più longeva dell’isola che ha portato in alto tantissimi atleti elbani grazie anche al fatto di avere istruttori esemplari.

Il valore formativo, educativo e sociale rende la nostra disciplina un vero patrimonio da custodire e valorizzare, il tiro con l’arco è uno sport corretto praticato in un ambiente sano che ti educa a diventare campione nel campo e, soprattutto, nella vita. Se volete conoscere anche voi questo mondo potete contattarci al numero 371 199 0459 oppure scrivere un’email a info@09elba.org, la nostra associazione sarà lieta di darvi informazioni sui nostri corsi.