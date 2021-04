Elba Bike impegnata su due fronti nel weekend

Massimo Taras

Con la ripartenza delle gare di mountain bike giovanile ricominciano gli impegni di Elba Bike in giro per l’Italia dopo l’esaltante Capoliveri Legend Xco che si è corsa all’isola d’Elba nel week end di Pasqua. A dire il vero, nel frattempo uno dei giovani portacolori di Elba Bike, Tommaso Alberti, il 9 aprile si è tolto lo sfizio di correre a Nalles, in Alto Adige, nella gara internazionale riservata agli allievi, cogliendo punti Top Class e un 24esimo posto con una buona prestazione, considerati gli atleti esteri presenti in tutte le categorie.

Per il prossimo appuntamento agonistico, dunque, si parte alla volta di Esanatoglia, nelle Marche, dove sabato 24 aprile si corre la Santoporo Xc, seconda prova del Grand Prix Centro Italia di mtb giovanile che metterà a confronto centinaia di bikers fra i 13 e i 18 anni provenienti da tutta Italia. Anche in questo caso, come è stato a Capoliveri, si correrà su un circuito di cross country molto moderno, con ostacoli, drop, salti e single track che potrebbero esaltare le ottime doti tecniche dei giovani ciclisti elbani.

Elba Bike sarà in gara con undici atleti: gli esordienti Luigi Laurenti, Michele Nencioni, Tommaso Cervini, Dario Velasco e Fabrizio Matacera, gli allievi Tommaso Alberti, Daniele Marinari, Giorgio Da Prato e Anna Rododendro, gli junior Daniele Feola e Margherita Oggero.

Per completare il quadro, all’Elba domenica 25 aprile esordirà un’altra specialità della mountain bike: il gruppo sportivo Elba Ovest organizza infatti a San Piero la prima tappa della Toscana Enduro Series, alla quale parteciperanno anche due giovani di Elba Bike praticanti del “gravity”, gli allievi Mauro Innocenti e Massimo Taras. Alla neonata gara elbana, che fra l’altro vedrà come Direttore di Gara Enrico Lenzi, va un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutti gli appassionati di ciclismo dell’isola.