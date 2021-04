Vaccini, "finalmente un servizio telefonico gratuito per gli over 80"

Giovanni Fratini

Finalmente! Qualche Dirigente regionale responsabile della comunicazione con il cittadino, deve aver capito che non tutti gli anziani che hanno superato gli 80 anni sono in grado di prenotarsi tramite l’apposito portale “prenotavaccino.sanità.toscana.it”. Sul quotidiano della Regione “Toscana Notizie” di ieri 17 aprile, ho letto, infatti, che è stato istituito un servizio telefonico gratuito (grazie tante!). Facendo semplicemente il numero telefonico 800117744 ci si può registrare per ricevere il vaccino nei giorni 18, 19 o 20 Aprile. Un servizio che è stato accolto con molto favore visto che, appena attivato, sono state oltre 1.000 le telefonate ricevute dalla Regione. Ma non ci si poteva pensare prima?

Gli over 80 in Toscana sono 320.000. Hanno ricevuto la prima vaccinazione in 256.285. Vale a dire che, ad oggi, ne devono essere vaccinati ancora 63.715! Ancora tanti!

Al dirigente che ha avuto “la genialata” di concedere a chi ha già compiuto 80 anni, l’uso del telefono, qualcuno dovrebbe far presente che, forse, sarà bene consentire questa opportunità anche dopo il 20 Aprile ed anche a tante altre persone, a prescindere dall’età. Non solo gli over 80 hanno difficoltà ad utilizzare il portale.

E’ stato aperto da venerdì 16 Aprile il portale https://prenotavaccinosanità.toscana.it//home, dove potranno registrarsi per la prima volta quanti sono affetti da una “elevata vulnerabilità”. Dovranno dichiarare la propria patologia, come da elenco pubblicato sul sito regionale e secondo le ultime "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target(?) della vaccinazione anti SARS – COV2 / Covid19" del 10/03/2021 pubblicate sulla G.U. (vale a dire Gazzetta Ufficiale) Serie generale n°72 del 24/03/2021”. Tutto semplice? Mica tanto. Speriamo che, tra qualche giorno, il solito Dirigente regionale avvii un altro servizio telefonico o magari un video che fornisca gli opportuni chiarimenti.

Del resto un video per spiegare al cittadino che ha scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali come può fare per prenotare la propria vaccinazione sull’apposito portale la Regione lo ha già fatto. E’ stato messo a disposizione degli ultra settantenni che devono ancora registrarsi. Il video non è una “guida” naturalmente, ma un “tutorial”! Un po’ di inglese gli ultra settantenni lo sapranno! Avrà pensato il solito Dirigente.

