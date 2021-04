Il brano di Folko "Capitano mio Capitano" sarà la sigla di Macondo, programma di Radio Onda d'Urto

Il brano "Capitano mio Capitano" scritto dal Cantautore elbano tratto dall' album "Lo Sconciglio Innamorato" sarà la sigla di Macondo, programma di Radio Onda d'urto (Brescia), una delle più importanti emittenti alternative del Nord Italia in onda anche in streaming ovunque.

La trasmissione che avrà frequenza mensile, a partire da mercoledì prossimo 21 aprile alle ore 20, si occuperà di discutere e mettere in discussione la scienza del capitale (e la sua economia) applicata all'attuale emergenza pandemica (che è diventata anche emergenza sociale ed economica).

La canzone che, rispetto alle altre del disco ha un testo più impegnato su tematiche di carattere socio politico, si muove su un ritmo blues rock e richiama volutamente "Hey Joe" del grande Jimy Hendrix, strizzando l'occhio alla "Monna Lisa" del Geniale Ivan Graziani.

Ringrazio di cuore l'amico Sandro Moiso mio professore di lettere e di serate Blues al sapore di Whisky e vecchi film, per aver apprezzato la mia musica ed averla portata a spasso per il Nord, Grazie mille Capitano!

Non ultimi i miei ringraziamenti alla Blue Marlin Band, gruppo di amici Veri e musicisti Fantastici, Franco, Massimo, Pierangelo e Nico siete i N1 Ciassss!

Per info:

https://www.radiondadurto.org/

https://youtube.com/user/81folko