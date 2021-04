All’Elba la maratona slitta al 3 ottobre

Foto di Asd Elba Runners

La Maratona dell’Isola d’Elba slitta al 3 ottobre. Gli organizzatori della prova toscana, calendarizzata per il 9 maggio prossimo, hanno deciso di posticipare l’evento, vista la situazione pandemica ancora lontana dalla soluzione in Toscana. La complessità dell’organizzazione di una manifestazione di massa nell’isola toscana, considerando anche l’impegno legato ai trasporti, ha consigliato un posticipo, sperando che dopo l’estate e con l’avanzare della campagna vaccinale si possa finalmente godere della maratona in tutta la sua bellezza, anche se con colori e profumi diversi dal solito.

Già lo scorso anno la gara elbana era stata rinviata all’autunno e poi annullata, ma la situazione questa volta è diversa, lascia molto più spazio alla speranza, anzi l’obiettivo dell’organizzazione è di non lasciare sguarnita la data: chi vorrà infatti raggiungere l’Elba nel weekend inizialmente previsto per la maratona, potrà farlo e affrontare un running camp di 1, 2 o 3 giorni oppure un trekking tour di 1 o 2 giorni: sarà una vacanza attiva, immersi nella natura, lontani dal traffico e dalle tribolazioni quotidiane, un’occasione per rilassarsi, scoprire le bellezze dell’Isola e magari prendere le misure per la maratona del 3 ottobre… Il costo e le modalità verranno comunicate nei prossimi giorni sui canali social della società organizzatrice.

Tornando ad essa, chi si è iscritto prima del rinvio, sia nel 2020 che nel 2021, avrà naturalmente rinviata la propria adesione alla nuova data del 9 maggio.

Per informazioni: Asd Elba Runners, tel. 349.2685368, www.maratonadellisoladelba.it