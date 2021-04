Campagna vaccinale Toscana, Landi: "Giunta ancora reticente, accesso agli atti per capire quanti sono i sanitari in prima linea e chi sono gli 'altri'"

Marco Landi

"Per la terza volta l'assessorato alla Sanità evade una semplice domanda: quanti sono stati gli operatori sanitari e socio-sanitari in prima linea, e quindi meritevoli di esser vaccinati nella primissima fase. Vista la reticenza procederemo sin da subito con un accesso agli atti, ovviamente nel rispetto della privacy, per verificare le qualifiche professionali di coloro che sono stati vaccinati nella categoria 'sanitari'. Nascondersi dietro le direttive del governo non regge più, poiché le indicazioni illustrate in parlamento a inizio dicembre parlavano già di 'prima linea'. Stava alle regioni definirne i confini. Non averlo fatto è l'errore da cui è scaturito il ritardo nella vaccinazione degli over 80 e delle persone estremamente fragili".

Così il portavoce dell'Opposizione Marco Landi a seguito della risposta dell'assessore alla Sanità Simone Bezzini a un suo question time con il quale, per la terza volta, chiedeva dettagli sugli operatori sanitari in prima linea e sulla categoria 'altri'.