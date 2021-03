Il Comune di Marciana aderisce al nuovo Sistema Tematico degli Appiani

Il 25 marzo, che in passato ha rappresentato per la Toscana l’avvio all’anno civile, è anche la data dell’adesione da parte di alcuni Comuni, tra cui Marciana, al nuovo “Sistema difensivo degli Appiani per lo Stato di Piombino”. La rete si ripropone di riscoprire e valorizzare le testimonianze fisiche legate alla presenza della famiglia Appiani sui territori che hanno fatto parte del Principato di Piombino, con particolare riferimento al caratteristico sistema difensivo.

Con l’approvazione del Protocollo d’Intesa, realtà territoriali diverse, appartenenti a due province e tre ambiti turistici e divise dal mare, ma accomunate dalla presenza nel passato della potente famiglia che riuniva attorno a sé intellettuali di rilievo, si inizia un percorso di raccolta di documenti, approfondimenti della storia, studio delle rocche, fortezza e torri, costruite per il controllo e la difesa delle terre del Principato.

Questo Sistema Tematico si ripropone di valorizzare elementi che rappresenteranno un ulteriore attrattore turistico, oltre che un importante tassello di valenza socio culturale per la riscoperta della nostra identità.

Tale adesione si aggiunge alle altre iniziative del Comune di Marciana volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, tra cui l’accordo di collaborazione con il Dip. di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura – Sapienza Università di Roma.

Per l’istituzione del Sistema Tematico si ringrazia il Comune di Piombino che ha promosso l’operazione e l’ha resa “fattibile” in tempi brevi, assumendosi l’onere delle parti più impegnative del progetto.