Torna all'Elba lo stage di Mantrailing con Luca Barbieri

Nei giorni di sabato 16 e domenica 17 gennaio, l’A.s.d. LET'S DOG terrà nuovamente uno stage di Mantrailing all'Isola d'Elba, con l'istruttore cinofilo ed esperto in ricerca persone Luca Barbieri.

Il Mantrailing è una disciplina che permette di individuare, seguire e ricostruire il percorso effettuato da una persona specifica. Dopo aver fatto annusare al cane il c.d. "testimone d'odore" della persona da ricercare (ad esempio un indumento), gli si insegna a seguire esclusivamente le molecole del disperso. Il cane a sua volta memorizzerà le caratteristiche composite dell’odore e il nostro amico a quattro zampe sarà in grado di identificare il soggetto da cercare seguendone la scia, anche tra tante altre persone presenti.

Qualsiasi cane, di ogni razza ed età è in grado di utilizzare il proprio olfatto, discriminare gli odori umani per trovare la traccia olfattiva che gli viene proposta.

Gli sbocchi di questa disciplina possono essere ludico/sportivi, oppure professionali, potendo creare anche un'unità di soccorso per chi volesse intraprendere questa strada, o semplicemente si può praticare per svolgere una attività piacevole e divertente assieme al vostro cane e rafforzare così il rapporto.

Promuoviamo il mantrailing per diversi motivi: per il cane, usare l'olfatto, il suo senso più importante, è appagante e stancante, calma, aumenta l'autostima, rafforza la relazione con il proprietario, aiuta a superare paure ed insicurezze del nostro amico a quattro zampe. E’ inoltre un ottimo modo per il proprietario per imparare a conoscere meglio il proprio cane, a “leggerlo”, a scoprire le sue potenzialità e a farlo socializzare con nuovi ambienti e strumenti, e, per i cani che hanno problemi comportamentali, è di sicuro aiuto se utilizzato per affiancare un percorso di recupero con l’educatore.

Lo stage si terrà nel massimo rispetto del DPCM in corso, il tipo di allenamento è comunque individuale e a turni. Verrà annullato e rimandato solo in caso di ultimo cambiamento in zona rossa della Toscana per il fine settimana. Si ricorda come sempre l'obbligo della mascherina (meglio portarne una di riserva) e distanziamento.

Per maggiori informazioni su programma e costi potete contattarci al numero 3803806720 oppure alla mail letsdogasd@gmail.com.