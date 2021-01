Forza Italia, richiesta attivazione contributi per lo SPORT a tutti i Comuni dell'Isola d' Elba

Immagine di repertorio

In qualità di Responsabile Dipartimento Sport della provincia di Livorno per Forza Italia, insieme al Responsabile Dipartimenti Regione Toscana per Forza Italia, ho inoltrato una richiesta formale a tutti i Comuni dell’Isola d’Elba.

Abbiamo chiesto di attivarsi per partecipare al bando relativo ai contributi stanziati dalla Regione Toscana per due linee di finanziamento:

- l’ installazione e la riqualificazione di aree attrezzate per lo sport

- creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio

Il mondo dello sport, come del resto altre realtà, ha dovuto fare i conti con la pandemia da Coronavirus.

Campionati sospesi, gravi perdite economiche, partite e gare a porte chiuse.

Non sempre nota è invece la situazione degli sport dilettantistici, spesso trascurati dal mondo dell’informazione e dalla politica, di questo mondo ne hanno da sempre fatto parte attiva le società se le associazioni dilettantistiche, oggi abbandonate a se stesse.

Abbiamo chiesto quindi di attivarsi con urgenza allo scopo di accedere a contributi certi, per tutte quelle società e tutte quelle associazioni, che possono dare un ulteriore aiuto ai nostri territori.

Ciascun Comune potrà partecipare ad entrambe le linee di intervento.

La prima linea favorisce interventi di nuove installazioni con diritto di ottenere contributi fino a massimo euro 25.000,00 e interventi di riqualificazione delle installazioni esistenti fino all’ importo massimo di euro 10.000,00.

Il contributo massimo della seconda linea è pari a euro 24.000,00, da destinarsi pro quota a 3 ASD/SSD che saranno selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva realizzata nelle aree verdi gratuitamente a favore della cittadinanza. Questa linea non costituisce impegno di spesa per i Comuni.

In questo particolare momento che ci ha costretto ad un radicale cambiamento delle nostre abitudini, poter riuscire a ricreare condizioni favorevoli all’attività sportiva e’ estremamente importante per tutti ed in particolare per i giovani.

Lo sport non sono solo in termini di salute e benessere psicofisico, ma è fondamentale perché favorisce una crescita cognitiva, emotiva e sociale.



Maurizio Martelli

Responsabile Dipartimento Sport provincia di Livorno – Forza Italia

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia

Adalberto Bertucci

Coordinatore Isola d’ Elba – Forza Italia