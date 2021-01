Covid, Claudio De Santi: "All'Elba la Pubblica Amministrazione non ha dato il buon esempio"

Claudio De Santi

D: Lei, non solo quando era Sindaco ma anche prima della pandemia, si è sempre settimanalmente spostato fra Firenze e l’Elba. Ora cosa fa?

R: A parte i blocchi imposti nel primo lockdown, io potrei venire all’Elba quando voglio per lavoro avendo dipendenti, sede e lavori edili. In questo ultimo periodo non lo sto facendo per rispetto agli Elbani e a me stesso. Sto lavorando in Smart Working per quanto un imprenditore possa farlo. Lavoro in costante contatto telefonico e con continuo monitoraggio fotografico con i miei dipendenti sul posto. Certo è difficile e talvolta approssimativo. Ma credo di fare il bene mio e degli Elbani con i quali verrei necessariamente a contatto.

D: Quando crede che questa situazione si normalizzerà?

R: Molti parlano di seconda ondata e poi in futuro di probabile terza. Io credo che l’attuale seconda ondata continuerà fino ad una vaccinazione di massa e credo che i tempi saranno lunghi. Potrei azzardare giugno/luglio in maniera ottimistica.

D: Come può supporre tutto questo?

R: Ad oggi in queste feste natalizie abbiamo più interrelazioni parentali ma minori relazioni lavorative. Eppure i rapporti infettivi non cambiano significativamente. È presumibile che non cambieranno se non con un lockdown totale che, per ragioni economiche, il Paese non può, purtroppo, più permettersi.

D: Quindi lei, se ho capito bene, si vaccinerà volentieri.

R: Volentieri è parola grossa. Questi vaccini sono stati creati in fretta e furia e non sono stati testati se non nel breve periodo. Non abbiamo verifiche nel lungo.

D: Dunque non si vaccina?

R: Assolutamente sì e immediatamente appena sarà il mio turno. Lo farò perchè razionalmente è l’unica possibilità che ci resta e ne assumerò il rischio residuo. Credo che sia un atto di amore per noi stessi e verso gli altri.

D: Veniamo alla politica. Cosa vede all’orizzonte?

R: Non parlo ora volentieri di politica spicciola e quindi su questo non le rispondo. Le dico invece che ci si dovrebbe concentrare sull’organizzazione vaccinale. Questo sì che è importante. Oggi arrivano cinquecentomila dosi di vaccino Pfizer settimanali e già si manifestano problemi ad inoculare queste dosi. Ma quando arriveranno quelle di Moderna, Astra Zeneca ed altre, magari a livello di tre/quattro milioni in tempi brevi, la cosa diventerà più ancora più difficile. E trovarsi impreparati o comunque ritardare sarebbe assolutamente imperdonabile perché causerebbe morti in più. Questo significherebbe il default di tutti coloro che lavorano all’organizzazione, avendo avuto tutto il tempo per prepararsi. Ecco, questo ora io chiedo alla politica e su questo concentrerei tutte le forze. Quando vedo che ad oggi Israele ha già fatto un milione di vaccinazioni su nove milioni di abitanti e gli inglesi e i tedeschi più concentrati di noi e con vaccinati molto maggiori sia in numeri assoluti che percentualmente, provo un senso di rabbia. Avrei il desiderio che noi fossimo i migliori. E per l’Elba la rabbia diventa quasi paura, perché con le esigue forze di personale sanitario di cui si dispone, unite alla disorganizzazione finora mostrata dal sistema sanitario nazionale, non so davvero quando potrà essere completata la vaccinazione della popolazione residente. Un rischio enorme, questo, per la nostra economia: mentre l’Elba nella scorsa stagione è stata un luogo rifugio per gli italiani, il sistema pandemico attuale potrebbe mettere in difficoltà l’inizio della prossima stagione turistica dalla Pentecoste in poi.

D: Cosa non ha funzionato fino ad oggi nella tutela del territorio dell’Isola e dei suoi abitanti?

R: Anche su questo le rispondo malvolentieri, anzi non le rispondo proprio per rispetto a chi soffre e per chi ha altri problemi sempre insiti alla pandemia. Anzi aggiungo che chi ne parla non fa un buon servizio a se stesso e alla comunità. Posso solo dirle che se fossi stato ad amministrare all’Elba avrei usato il pugno più duro. I due comuni a me cari, Portoferraio e Rio, non mi sembra siano stati modelli nell’affrontare un problema così importante. Lo dico con rispetto per le persone ma i risultati sono questi. Sia nella popolazione che all’interno delle Amministrazioni, in particolare a Portoferraio, si sono individuati focolai importanti. Forse non tutte le precauzioni sono state prese, specie quelle di lavorare nella totalità o quasi in Smart Working. In altre situazioni l'emergenza pare essere stata gestita decisamente meglio, vedi Porto Azzurro e Capoliveri. Ma il giudizio è sicuramente superficiale visto da Firenze.

D: Ma ora il presidente Giani ha annunciato uno screening di massa all’Elba, e qualcosa è stato fatto a partire da San Piero, Sant’Ilario e Marina di Campo.

R: E’ stata una buona idea, lanciata fra l’altro dal consigliere regionale Landi, ma da qui a venderla come un risultato straordinario (come sta facendo la Regione) ce ne corre. Per essere efficace avrebbe dovuto essere uno screening celerissimo (perché è ora che ce n’è bisogno) e avrebbe dovuto concludersi in pochi giorni su tutta l’Elba, per fotografare esattamente la situazione attuale dei contagi, andando a scovare soprattutto gli asintomatici. Poi si sarebbero dovuti separare i sani dai verificati contagiati mettendo quest’ultimi in strutture protette. Questa sarebbe stata l’azione necessaria. Si è invece optato per la verifica per zone fatta in vari periodi, forse perché con le esigue forze di cui si dispone fra operatori sanitari e volontari quello screening a tappeto di cui si parlava non sarebbe stato davvero possibile. Ad oggi, i poco meno di 1500 test fatti in due occasioni nel territorio comune di Campo nell’Elba hanno riguardato meno del 5% della popolazione dell’isola. Parlarne come rimedio totale sarebbe stato solo propaganda politica, anche se comunque è meglio che niente. Sicuramente però l’ospedale e gli operatori sanitari elbani stanno profondendo un grande lavoro sotto la regia del dott. Fabio Chetoni a cui va tutta la gratitudine per la professionalità dimostrata. Auguro buon lavoro e illuminante perspicacia a chi ha ruoli di comando. Oggi più che mai ne ha bisogno.