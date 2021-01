Iacopo è il primo nato del 2021 all’Isola d’Elba

Iacopo con i genitori

E' il piccolo Iacopo il primo nato del 2021 all’Isola d’Elba.

E' un bellissimo bambino del peso di 2,884 chilogrammi, venuto alla luce (di 37 settimane) all’ospedale di Portoferraio alle ore 20.45 del 1° gennaio.

Nel corso del 2020 i parti in totale all’Isola d’Elba sono stati 137, con 138 nuovi nati.

Ancora tanti complimenti ed auguri dall'Azienda USL Toscana nord ovest a queste famiglie e, insieme e tramite loro, a tutte quelle che in un anno difficile come il 2020 ed in questo inizio di 2021 hanno potuto festeggiare l’arrivo di uno splendido bebè.