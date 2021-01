Campo nell'Elba, oggi attività di screening anti-Covid su tutta la popolazione

Un'immagine dello screening effettuato a San Piero

Si ricorda che oggi, 2 gennaio 2021, sarà realizzata un’attività di screening anti Covid su tutta la popolazione del nostro territorio.

Tutti coloro che si vorranno sottoporre al tampone rapido dovranno recarsi in piazza dei Granatieri, meglio conosciuta come Piazza del mercato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 seguendo queste indicazioni per evitare che le persone si concentrino nelle stesse ore.

Invitiamo i cittadini residenti a Marina di Campo a recarsi presso le postazioni per effettuare il tampone rapido dalle 9 alle 11 e quelli delle zone limitrofe dalle 11 alle 13.

Il pomeriggio, dalle 14 alle 17, sarà dedicato a tutti i residenti delle frazioni del Comune (La Pila, Bonalaccia, Cavoli, Filetto, Seccheto, Fetovaia, Pomonte versante Campese).

Tutti i cittadini che vorranno sottoporsi all’esame dovranno portare con sé la tessera sanitaria. Solo le persone anziane, con disabilità e con difficoltà oggettive potranno recarsi direttamente con l’auto presso la postazione dove sarà possibile effettuare lo screening in modalità drive through. Ci raccomandiamo il massimo rispetto di tutti i comportamenti di prevenzione nei momenti che precedono l’attesa del tampone e il successivo risultato.

Si ricorda l’uso delle mascherine, il rigoroso distanziamento sociale e il divieto assoluto di assembramento. Siamo il primo Comune della Regione Toscana a sperimentare lo screening di tutta la popolazione residente e i nostri comportamenti individuali saranno determinanti per evitare eventuali criticità.

Tutte le operazioni di sabato si svolgeranno rigorosamente all’aperto per facilitare l’applicazione del protocollo di prevenzione. Questo significa che, in caso di maltempo, la giornata di screening potrà slittare al primo giorno utile.

In caso di necessità e per comunicazioni urgenti contattare il numero della Protezione Civile 800432130.