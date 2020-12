Covid, Luigi Lanera: "Un errore lasciare nell'ambito familiare un soggetto positivo"

Luigi Lanera

Purtroppo l'Elba è diventata la zona della Toscana, in rapporto alla popolazione, più colpita dal Covid 19. Personalmente ritengo che siano stati fatti molti errori in questo anno evidenziato da una poco chiara idea di cosa fare e cosa imporre al fine di contenere al massimo la diffusione del virus. Una cosa che non ho condiviso da subito è il fatto di lasciare nell'ambito familiare un soggetto positivo, mettendo di conseguenza a rischio continuo di contagio tutta la famiglia. Molte persone non dispongono di case con doppio bagno e camere multiple e quindi si "condanna" quel nucleo familiare ad un contagio certo. È chiaro che probabilmente il contagio sia automatico quasi sempre sin dal primo momento, ma se qualcuno non fosse ancora contagiato, in questo obbligo di stare tutti assieme in casa ne darebbe certezza al contagio generale. L'Elba con tutti i suoi alberghi chiusi in inverno avrebbe avuto facilmente la possibilità di isolare i casi conclamati di infezione e di conseguenza dare più possibilità, ai familiari del contagiato, di poter sperare che le proprie difese immunitarie gli dessero qualche speranza. Abbiamo solo una struttura su tutto il territorio preposta a tale scopo, ma non ho ancora chiaro chi deve essere lì alloggiato e con quali sintomi.

Luigi Lanera - Consigliere comunale di minoranza e cittadino Elbano