Comune unico, De Santi: "Dubbi sui tempi e i modi"

Lei è favorevole al Comune Unico? Se si, perché?

Sono stato convinto ideatore e sostenitore del comune unico di Rio, o meglio, della riunificazione delle due Rio. Come potrei non essere favorevole al Comune Unico dell’isola d’Elba? Ci credo eccome nella fusione. Che peraltro farebbe nascere un unico Comune medio/piccolo rispetto agli standard regionali. C’è da abbattere il pensiero dominante che sarebbe un Comune ingestibile data la grandezza: il dato di partenza sono i sette comuni e si vive da sempre in questo microcosmo. La fusione sarebbe un segnale di unità di intenti fortissimo ad una Toscana che già percepisce l’Elba come la Balena Bianca, una entità liberale e liberista che così potrebbe acquisire le necessarie indipendenze - alcune anche in materia fiscale - in una regione da troppo tempo con una identificazione politica di una sola parte, come hanno dimostrato le elezioni del settembre scorso. Un segnale politico di alto livello, ma anche un segnale imprenditoriale fortissimo, andando a riaffermare le capacità dei nostri operatori turistici in grado di resistere alla crisi e di produrre – non dimentichiamocelo – un PIL ed una forza economica che la Toscana intera invidia. E anche in grado di pagare conseguentemente tante tasse, è bene ricordarlo. Anche questo è un modo per contribuire a far fronte alle necessità della nostra Regione.

Un segnale forte, appunto. Ma perché secondo lei proprio adesso si riparte con questa idea?

Ecco, forse sta proprio qui l’errore che percepisco. Questa fuga in avanti non preannunciata e non condivisa, fatta da un comitato promotore per ora esiguo potrebbe far fallire anche questa opportunità. Poi bisogna dotarsi di strumenti operativi, comitati e quanto altro, che per ora vedo totalmente insufficienti. Tutti ricordano come andò nel 2013: un fallimento proprio perché una parte politica ci mise in maniera perentoria il cappello. Ma non è questo l’unico problema: la maggior parte degli elbani ha capito che è indispensabile uscire da questa frammentazione di forze che fa il gioco di chi ci governa dall’alto negli enti sovra comunali. Dobbiamo dare un’immagine unica, avere una voce unica, fare tendenza e prendere iniziativa in un unico modo, remando tutti dalla stessa parte. Ma dobbiamo far maturare meglio questa idea, soprattutto facendo digerire questo concetto in maniera capillare alla nostra gente e dando nello stesso tempo delle garanzie di autonomia e di rappresentatività alle singole municipalità, garantendo loro voce e capacità decisionale. Bisogna studiare un meccanismo che crei un equilibrio quasi perfetto, possibilmente non Portoferraio-centrico, e costruire un percorso che porti in maniera meno indolore alla fusione , non come quella di Rio. Ma lì le cose stavano precipitando. e quindi necessità ha fatto virtù. Sono certo che i primi risultati che arriverebbero, ma soprattutto le prospettive che si creerebbero per una realtà amministrativa di oltre 32mila abitanti e 25mila voti, sarebbero ben presto in grado di convincere i più’.

E allora cosa farebbe per preparare l’Elba alla fusione? E…qualora vi si arrivasse, se la sentirebbe di fare il sindaco dell’Elba?

Ci vuole condivisione e partecipazione, affrancando la discussione dalla politica per come oggi è concepita sul territorio. Ci vorrà gente disposta a togliersi la maglietta del proprio partito di appartenenza, creando un movimento di pensiero e di idee al di sopra di questa politica. Visione, capacità di progettare, di guardare lontano, di fare scelte coraggiose e evitando dall’esterno sponsorizzazioni per visibilità politica. In sostanza unità di intenti solo Elbana, inattaccabile e inossidabile. Utopia? C’è da costruire il futuro dei nipoti, visto che i figli lo vedono già abbastanza compromesso dalla pandemia e dalle sue inevitabili conseguenze. Ora più che mai abbiamo bisogno di valorizzare il capitale umano, prima di lasciare, come lasciamo, che a fare le scelte più importanti per questo territorio siano altri che invece fanno spesso finta di essere lì a tutelarle. Ci vuole un’altra politica per l’Isola d’Elba. Se me la sentirei di fare il sindaco? Mi viene da sorridere per la domanda, comunque se si intende per assunzione di responsabilità’ nel farlo non mi fa certo paura, sono uno che ama mettersi in gioco e – come credo di avere dimostrato a Rio Elba – in grado di prendere decisioni importanti e se necessario anche dolorose per il bene comune. Ma non necessariamente dovrei essere io. Dopo una certa età le cose le vedo sinceramente come spirito di servizio, ritenendo tuttavia che siano essenziali per il governo le capacità imprenditoriali. Lo stesso spirito che ho messo a disposizione di Rio, dove la domanda più ricorrente della gente che mi vuole bene era “chi te lo ha fatto fare?”. Sarei molto più interessato a costituire un gruppo di teste pensanti, insieme se possibile a giovani desiderosi di mettersi a disposizione ed in grado di volare alto con idee, progetti e determinazione, per non lasciare che sia la politica degli altri a prendere decisioni al nostro posto. Da un gruppo come questo potrebbe davvero uscire il primo sindaco dell’Isola d’Elba”.