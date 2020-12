Marciana, 5 casi positivi a Pomonte. Il Sindaco Barbi pensa a nuove misure restrittive

Il Sindaco Simone Barbi

Nei giorni scorsi sono stati rilevati alcuni casi positivi nella frazione di Pomonte, si tratta di 5 persone positive tutte facente parte di uno stesso nucleo familiare.

Il Sindaco Barbi ribadisce come l'Elba rispetto ad altre zone dell'Azienda Usl Toscana nord ovest si trovi in questo momento in una situazione di maggiore numerosità di casi; per questo motivo anche il Comune di Marciana, come già intrapreso da altri Comuni dell'Elba, sta pensando di prendere ulteriori misure restrittive già da iniziare da inizio prossima settimana con particolare riferimento alle celebrazioni religiose.

Verranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine in modo che tutte le regole siano rispettate da tutti i cittadini.