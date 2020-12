Porti, Luciano Guerrieri nuovo presidente Autorità Mar Tirreno settentrionale

Luciano Guerrieri

Sarà il piombinese Luciano Guerrieri il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha sottoscritto oggi l’intesa con il Ministero per le infrastrutture riguardo all’assegnazione dell’incarico, esprime la sua soddisfazione per la nomina.

“Sono stato molto contento di accettare la scelta proposta dal Ministro Paola De Micheli – ha detto Giani – Apprezzo e stimo Guerrieri da sempre per le capacità e la grande competenza in ambito portuale e marittimo, maturata anche durante il suo incarico come Presidente e Commissario straordinario del Porto di Piombino, Presidente di Porto 2000 a Livorno, vicepresidente di Assoporti e Federlogistica, oltre che nei suoi mandati come sindaco dal 1995 al 2004. Lo considero inoltre una persona di grande valori umani".

"L’Autorità di sistema del Mar Tirreno settentrionale - ha aggiunto il presidente - gestisce i principali porti toscani e l’Arcipelago, con lui alla sua guida potremo guardare alla valorizzazione dell’Arciplego e alla realizzazione dei progetti regionali che riguardano le vie marittime. Sono sicuro che insieme riusciremo a guidare il Porto di Livorno verso la realizzazione della Darsena Europa e lo sviluppo portuale ed a completare il nuovo porto di Piombino”.