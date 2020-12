Scuole: soddisfazione per la riapertura ma preoccupazione per il trasporto pubblico locale

Immagine di repertorio

Assolutamente giusto riaprire le scuole il 7 gennaio, perchè i ragazzi hanno bisogno della didattica in presenza, non soltanto per l'aspetto prettamente formativo, ma anche per quella socializzazione indispensabile per l'equilibrio e lo sviluppo che certo non si realizzano con la DAD.

La riapertura, però, deve avvenire garantendo la massima tranquillità, predisponendo servizi adeguati a garantire il distanziamento e la sicurezza non solo a scuola.

Fondamentale sarà mantenere la giusta distanza sui mezzi di trasporto; ecco perchè abbiamo predisposto un atto di indirizzo rivolto ai Sindaci dell’ Isola dove abbiamo richiesto di attenzionare il servizio di trasporto scolastico.

Anche nel mondo della scuola oltre alla soddisfazione per la riapertura, serpeggia una certa preoccupazione, in particolare per la situazione dei trasporti, ritenuta, anche nelle parole del Presidente dell’associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli, al momento necessaria di una adeguata riorganizzazione, in particolare per quanto concerne il tpl.

Ecco perché, come Forza Italia, riteniamo indispensabile che ognuno faccia la propria parte, per evitare che ci si contagi andando a scuola.

Riteniamo quindi indispensabile che parta da ogni amministrazione comunale un’attenta informativa alle Forze dell’ Ordine, allo scopo di presidiare le partenze e gli arrivi degli autobus alla stazione di Portoferraio.

Inoltre, per quanto riguarda le primarie, ribadiamo la necessità di ridurre al 50% la presenza dei bambini nei mezzi, occorre buon senso e l’ impegno di tutti.

Comuni, province, regione; tutti devono impegnarsi al massimo affinchè la riapertura scolastica del 7 gennaio sia un momento di gioia e non un problema.

Ma occorre agire subito, perchè il tempo delle attese ormai è terminato.

Chiara Tenerini

Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia

Adalberto Bertucci

Responsabile Dipartimento Politiche Insulari Toscana – Forza Italia