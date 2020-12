Non c'è solo il Coronavirus. Mentre il Covid-19 lo rincorriamo, il trasporto aereo speciale lo possono programmare i sindaci

Francesco Semeraro - Comitato Elba Salute

C'è il Coronavirus ma anche i tumori, le malattie cardiovascolari e quelle neurogenerative ciascuna con le sue emergenze e decorso e non meno importanti del Covid 19.

Venerdì 4 dicembre scorso un trasferimento difficilissimo di una persona con infarto ci ha riportato a quella realtà che si può stare male anzi si può rischiare la vita proprio per le conseguenze derivate da altri problemi di salute che non sia il Covid-19. Tutti abbiamo seguito con preoccupazione le vicissitudini della persona con infarto prima di arrivare all'ospedale di Grosseto dove è stato subito portato in sala operatoria dopo tante ore di viaggio prima in motovedetta e poi in elicottero militare. Un noto medico si è detto molto preoccupato perchè in caso di infarto entro un breve tempo di circa 6 ore occorre fare una coronarografia e angioplastica. Venerdì si è evitata la tragedia grazie all'intervento dell'elicottero della Guardia Costiera in grado di volare anche in quelle pessime condizioni metrologiche che il normale Pegaso per le sue caratteristiche non è in grado di affrontare ora, alla luce di quanto è successo sarebbe opportuno che quando la Protezione Civile emana un'allerta meteo in cui si fa riferimento a forti venti che mettono a rischio anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, il Sindaco Zini quale Presidente della Conferenza dei Sindaci dovrebbe chiedere alla Regione Toscana la delega di poter allertare quei Comandi, civili e militari, che hanno in dotazione elicotteri con le caratteristiche per intervenire, nel minor tempo possibile per trasferire un paziente grave in un ospedale oltre mare.

Nel trasferimento in motovedetta di venerdì 4 dicembre, come in altri trasferimenti di questi anni come quello complicato del 7 settembre 2015, il personale sanitario è soggetto a grandi difficoltà sia per tenere in vita il paziente con respiratori manuali e con attenzioni e cure mediche che il caso richiede sia per le difficoltà fisiche di sballottamento causato dal mare forza 4 con onde alte 3 metri e con la paura di non farcela ad arrivare a destinazione.

In riferimento a questo e ad altri viaggi da incubo in motovedetta con mare in tempesta che mette in pericolo di vita il paziente, il personale sanitario e l'equipaggio del natante, è importante che il Sindaco Zini si attivi subito per ottenere le deleghe per poter disporre, al bisogno, di un elicottero capace di atterrare e decollare anche in avverse condizioni meteorologiche.

Comitato Elba Salute.

(Francesco Semeraro)