Pronto Soccorso elbano, "l'Isola continua ad essere tartassata e mal gestita"

Ospedale di Portoferraio

Quando la politica uccide i cittadini.

Mi permetto, da cittadino elbano, di evidenziare le evidenti discordanze sottolineate nella risposta del dott. Conti, direttore dell’area di pronto soccorso dell’azienda ASL Toscana nord ovest, rispetto alla dotazione organica del pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio. Credo che le sue parole siano l’allarme di un comune senso di indifferenza e degne di una figura istituzionale che anziché pensare alla salute pubblica fa politica e risparmia denaro a discapito di quella delle persone.

È deprimente continuare a vedere tagli alla sanità derivati dalla scarsa affluenza, Conti riporta i numeri degli accessi in due specifici giorni di novembre, di pazienti nel pronto soccorso elbano. Vorrei ricordare al dott. Conti che proprio la campagna di sensibilizzazione messa in campo dalla ASL, di cui lui fa parte, è incentrata sul richiamo al senso di responsabilità dei cittadini di non recarsi al pronto soccorso se non in casi di estrema urgenza per evitare intasamenti o situazioni a rischio Covid. Al riguardo sarebbe opportuno che il dott. Conti si leggesse questo articolo: https://livornopress.it/covid-la-asl-invita-ad-andare-al... A questo punto sembra logico pensare che la politica messa in campo dalla ASL, con il richiamo al predetto senso di responsabilità dei cittadini, sia uno specchietto per le allodole atto a giustificare ancora tagli al personale e non alla responsabilità di salvaguardare la salute pubblica.

Paragonare poi l’Isola d’Elba a Castelnuovo Garfagnana e Piombino, rasenta l’assurdo, a mio avviso. Mi sa dire il dottor Conti quanti medici sono in servizio dalle 20:00 alle 24:00 negli ospedali sopra richiamati? Gli stessi in servizio all’ospedale di Portoferraio? Uno?

Non ci siamo, la nostra Isola continua a essere tartassata e mal gestita in uno dei settori più importanti per la vita dei nostri concittadini. Spero che qualcuno, finalmente, sbatta i pugni e porti in consiglio regionale la nostra voce, le nostre urla di paura.