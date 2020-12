Le tre domande allo Scrittore Marcello Camici

Marcello Camici

1. Dott. Camici ci potrebbe parlare dell'ultimo libro che ha scritto?

Scrivere è per me stata parte importante ed integrante del mio lavoro di ricercatore all’università.

Scrivere pubblicazioni scientifiche è infatti servito per pubblicare i risultati dell’attività di studio e di ricerca.

Arrivato alla pensione, avendo più tempo a disposizione, ho continuato a scrivere su ciò che prima avevo un po’ trascurato cioè la passione e l’interesse per la storia.

Così sono nati da un lato romanzi storici, dove l’immaginazione prendendo spunto da personaggi e vicende del passato ha fatto scrivere la penna, e dall’altro saggi storici, dove ho scritto il risultato dell’ attività di ricerca e di studio su documenti d’archivio.



Pertanto per rispondere alla domanda debbo dire che l’ultima pubblicazione scientifica ha il titolo “Obesity paradox” edita nella rivista scientifica “Integrative Obesity and Diabetes “ 2015;1(3):61-65.

Sebbene l’obesità sia un fattore di rischio per ipertensione arteriosa insufficienza cardiaca e malattia coronarica, studi clinici di pazienti in sovrappeso affetti da malattia cardiovascolare hanno dimostrato che questi pazienti hanno prognosi più favorevole a breve e lungo termine. Lo studio indica possibili meccanismi patogenetici di questo paradosso.



Il saggio storico dal titolo "Storia dell’alba dell’unità d’Italia a Portoferraio e all’Elba (1859-1860) attraverso documenti d’archivio" (Marchetti editore.Pisa.2020) è l’ultima pubblicazione scritta quale risultato dell’attività di studio e ricerca su documenti d’archivio.

Nel libro sono pubblicati,relativi agli anni1859-1860. circolari, decreti, dispacci e proclami del governo di Toscana, lettere di Bettino Ricasoli, verbali di riunioni del consiglio comunale di Portoferraio e di altri paesi dell’isola, ’offiziali’ scritte sia del governatore militare e civile di Livorno, Biscossi, che da quello dell’Elba, Niccolini, lettere scritte dai gonfalonieri in particolare di Portoferraio, Squarci e Bigeschi.

Si ricostruisce così la vicenda storica di un periodo,1859-1860, noto col nome di "rivoluzione toscana" dove il municipio si fa stato.

"La rivoluzione toscana" è parte integrante ed importante del “risorgimento d’Italia”.



2. Quanti sono le sue pubblicazioni?



Il numero delle pubblicazioni scientifiche è centosessantasei e quello dei libri editi ventiquattro



3. Ci potrebbe dire se fra queste ve ne è una che gli sta particolarmente a cuore e perché?

Molteplici tra le pubblicazioni scientifiche sono quelle che mi stanno particolarmente a cuore.

“Obesity-related glomerulopathy and podocyte injury” è una di queste,pubblicata in “Podocythopathy” in Contributions to Nephrology Eds Karger Basel 2014 (vedi www.karger.com/Article/Abstract/360109) perché contribuisce alla conoscenza di una frontiera della scienza nefrologica: l’importanza dei podociti nella patogenesi delle glomerulopatie.

Ma per il ricordo cui è legata mi piace dire che mi sta a cuore anche la pubblicazione scientifica intitolata "High plasma fibrinogen levels and reduced fibrinolytic activity in dogs intoxicated with methyl guanidine" in Clinical Nephrology 1974;2/2:81-83.

Particolarmente a cuore è il romanzo storico intitolato "Akhenaton e Nefertiti. Colui che è utile ad Aton e la bella che è arrivata". (CTL Editore Livorno) non solo per l’argomento trattato, relativo al periodo amarniano (circa 1300 anni a.C.) di cui da tempo sono appassionato, ma anche per il messaggio che invia che è quello della potenza rivoluzionaria che può raggiungere l’amore.

E’ in cantiere la continuazione del racconto.