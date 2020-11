Elba, gli effetti sui pazienti reumatici della pandemia da Covid-19

Dott. Riccardo Cecchetti

Gli effetti sui pazienti reumatici della pandemia da Covid-19” è stato il tema affrontato nel corso del convegno organizzato nei giorni scorsi in diretta video da Riccardo Cecchetti, direttore del reparto di Medicina Interna e Servizio di Reumatologia dell’ospedale di Portoferraio e referente per la Toscana della Società Italiana di Reumatologia (Atmar).

“La pandemia da coronavirus – spiega il primario Riccardo Cecchetti – ha avuto pesanti ripercussioni anche in reumatologia fra le quali sicuramente la difficoltà a reperire alcuni farmaci specific e le inevitabili limitazioni nell’accesso alle strutture sanitarie. Per questo grazie al supporto dell’Associazione Toscana Malati Reumatici abbiamo organizzato un convegno aperto ai cittadini per fare il punto sulla situazione attuale e proporre soluzioni che possano essere efficaci per i nostri pazienti nel rispetto della sostenibilità del sistema sanitario regionale”.

Quanto emerso dal convegno sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista “Sinergia” della Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) .

Hanno partecipato all’evento oltre a Riccardo Cecchetti, anche Chiara Serradimigni (avvocato esperto di diritto del lavoro e del Terzo Settore), Serenella Civitelli (docente di Medicina di Genere dell'Università di Siena), Franca Leonardi (vice presidente Atmar Toscana) e Paola Grossi (presidente Atmar Toscana). La conferenza virtuale è stata moderata da Mauro Boldrini (giornalista).