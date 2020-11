Aeroporti toscani, Landi: "Regione supporti anche scalo Elba, non solo Pisa e Firenze"

Un aereo a La Pila

Un milione di euro per supportare l’aeroporto dell’Isola d’Elba, le cui attività sono state pesantemente ridotte a causa del Covid. È quanto prevede un emendamento presentato dal consigliere regionale della Lega Marco Landi alla proposta di legge regionale che prevede una sovvenzione di 10 milioni di euro a favore di Toscana aeroporti.

“Pisa e Firenze sono ovviamente i principali aeroporti della nostra regione, ma non esistono soltanto loro. Tra gli scali minori ce n’è uno – La Pila di Marina di Campo – di fondamentale importanza perché garantisce la continuità territoriale e incentiva il turismo. Dopo un 2019 in cui si è registrato un incremento del 160% del traffico, da marzo ad oggi anche l’aeroporto dell’Isola d’Elba ha visto ridursi notevolmente l’attività, tanto da mettere a repentaglio la sua sopravvivenza. Da qui la necessità di supportare anche la società Ala Toscana, gestore de La Pila. Il nostro impegno, manifestato anche in campagna elettorale – conclude Landi – va verso un potenziamento dello scalo elbano, ma adesso la priorità è scongiurare conseguenze particolarmente negative, per le quali a pagarne il prezzo sarebbe l’intera economia dell’isola”.