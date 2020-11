Lavoro: si è insediato il tavolo permanente con i sindacati

Si è svolta ieri, martedì 24 novembre, la prima riunione del tavolo permanente di confronto con i sindacati, istituito presso la presidenza su idea dello stesso presidente Eugenio Giani e del consigliere speciale al lavoro e alle crisi aziendali, Valerio Fabiani. Oltre a Fabiani, hanno partecipato alla riunione in remoto Michele Beudó dell'Unità di crisi toscana; Mirko Lami (Cgil), Riccardo Cerza (Cisl) e Vincenzo Renda (Uil) per i sindacati regionali.

“Ci attendono mesi molto duri – commenta Fabiani -; il percorso che dovrà condurci alla rinascita sarà lungo e complesso, vogliamo affrontarlo camminando insieme alle lavoratrici e ai lavoratori toscani”. Per questo il consigliere speciale definisce “strategico un rapporto stretto con le organizzazioni sindacali” e conclude con un ringraziamento a “Cgil, Cisl e Uil regionali per aver accolto l’invito ad attivare un luogo permanente di confronto sul lavoro, sulla crisi e sul futuro della Toscana”.

In agenda la continuità del lavoro di prossimità e attenzione verso tutte le vertenze, svolto in Toscana in questi anni, accanto alla ricerca di soluzioni alle crisi. In particolare individuando nuovi investitori e attraverso il confronto con gli istituti di credito, ma utilizzando anche tutte le leve pubbliche disponibili a livello regionale e nazionale. E’ importante, ricorda ancora Fabiani, “svolgere un’attività di screening per intercettare i primi segnali di singole crisi aziendali o di settore, e avviare da subito iniziative di prevenzione”.