Violenza sulle donne, un impegno concreto: diretta live sulla pagina di Forza Italia Toscana

La pandemia peggiora le condizioni di vita delle donne. In più l’emergenza sanitaria, costringendo alla convivenza forzata, fa riesplodere la violenza sulle donne e i dati di ActionAid lo dimostrano in modo inequivocabile. Le denunce tra marzo e giugno 2020 registrano un balzo del 120% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ma non è la sola forma di violenza, ce n’è un’altra, forse meno appariscente ma non meno pericolosa, che serpeggia sui social. Anche per questo, perché questa battaglia è oggi ancor più attuale, cogente di prima, ci sentiamo in dovere di rilanciare il nostro impegno concreto per eliminare finalmente questa terribile piaga.

Forza Italia Toscana ha in programma per mercoledì 25 novembre alle ore 11:00 un dibattito live sulla pagina Facebook regionale. Apre i lavori Massimo Mallegni, Senatore e Commissario Regionale. Intervengono Erica Mazzetti, Deputata, e Rita Pieri, Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna. Raffaella Bonsangue, Vicesindaco a Pisa, riferisce su quanto ha fatto il Comune per debellare il fenomeno. A seguire la testimonianza di Francesca Ranaldi e Loredana Dragoni del Centro Antiviolenza La Nara – Prato.

In conclusione sempre Rita Pieri illustra la proposta di legge di Catia Polidori, vittima di recente di pesanti offese sessiste sui social, a favore delle donne vittime di violenza. Modera l’evento la giornalista de Il Tirreno Ilaria Bonuccelli.

I colleghi che intendono partecipare per porre domande possono inviare una mail a comunicazione@forzaitaliatoscana.it e riceveranno il link di accesso alla piattaforma Zoom.