Le torte del panificio pasticceria Nocentini sbarcano in Giappone

Roberto Yodino, Seiiki Kanzaki e Davide Pistolesi

Proprio in questi giorni, le torte della pasticceria Nocentini arrivano in Giappone. La storica azienda elbana, ha fatto conoscere le proprie produzioni a un Buyer che opera nel Sol Levante. Le torte, fiore all’occhiello della pasticceria del gruppo, in questa prima fase verranno inviate a Ginza il quartiere più esclusivo di Tokyo.

“Le torte della pasticceria Nocentini dell'isola d'Elba, sono molto piaciute in Giappone, si legge in un post sui social dei contatti giapponesi, sia quella di Napoleone che quella di Cosimo Dei Medici e Paolina. Questi dolci - si legge ancora nel post - sono stati realizzati come vuole la storia, stesso metodo e stessi ingredienti. Mangeremo queste specialità a Ginza. L’elba è come una casa”.

Dopo un’indagine di mercato, emerge che all’ estero e in particolare in Giappone, circa quattro consumatori su dieci affermano che il prodotto dolciario italiano sia in assoluto quello più rappresentativo del Made in Italy, prima ancora di moda, auto e arredamento. Le torte del panificio Nocentini, è noto, richiamano innanzitutto il concetto di “qualità” di tradizione, cultura, e perché no, di stile.

“Le nostre torte - afferma Davide Pistolesi responsabile commerciale del gruppo Nocentini – sono diventate un simbolo dell’azienda nel settore dolciario e della panificazione e non soltanto all’Elba, sono da tempo commercializzate anche in Toscana e in quasi tutto il territorio nazionale. Inviando le torte in Giappone, riteniamo poter esportare non solo il nostro prodotto ma anche l’immagine dell’isola promuovendo un luogo unico al mondo”.