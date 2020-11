Il Consigliere regionale Marco Landi è il portavoce dell'opposizione: voto unanime di tutto il Centrodestra

Il Consigliere regionale della Lega, Marco Landi, col voto unanime di tutto il Centrodestra, è stato eletto in qualità di nuovo Portavoce dell’Opposizione nell’ambito del Consiglio regionale della Toscana. Diverse, importanti e qualificate sono le prerogative del suo ruolo. Ha, infatti, la facoltà di proporre che si svolgano appropriate indagini conoscitive (nel limite di due l’anno) e che il Presidente del Consiglio richieda al Presidente della Giunta, lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale. Ha la possibilità di utilizzare tempi aggiuntivi, rispetto agli altri Consiglieri, per quanto riguarda gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti, come il documento di programmazione economica e finanziaria, il bilancio di previsione e gli atti di programmazione generale. Può, altresì, formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un’interrogazione a risposta immediata, rivolta direttamente al Presidente della Giunta su tematiche di particolare valenza.

“Ringrazio coloro che mi hanno eletto-afferma Marco Landi- valutando come la mia persona sia, dunque, in grado di esprimere, in modo adeguato, le varie istanze dell’Opposizione."

“Il fatto, poi, che un elbano-precisa il Consigliere- sia diventato il Portavoce, è un chiaro segnale per tutti quei territori più lontani dall’ Istituzione regionale, perché porteremo la loro voce direttamente nell’attività amministrativa centrale."

“Ci sarà un dialogo costante e costruttivo con Fratelli d’Italia e Forza Italia-conclude Marco Landi- per adottare una linea comune sui temi più rilevanti. In questo periodo emergenziale, ovviamente, la nostra volontà è quella di essere collaborativi, laddove la maggioranza ce lo permetterà e saremo, viceversa, combattivi se non ci daranno il dovuto spazio.”

Gruppo Lega