Arcipelago Toscano e turismo nelle piccole isole del Mediterraneo alla Biennale Habitat 2020-2022

Si parlerà di Arcipelago Toscano e di turismo nelle piccole isole del Mediterraneo alla Biennale Habitat 2020-2022 con l’intervento di Patrizia Lupi, direttrice del magazine “Enjoy Elba & the Tuscan Archipelago” e socia Wista

Webinar internazionale: Il Mediterraneo e il turismo costiero - Scenari attuali e il turismo del futuro. Enjoy Elba & The Tuscan Archipelago partecipa al Forum

Data/orario: giovedì 19 novembre, 11:30 US EST/8:30 US PST/4:30 pm UTC/5:30 pm CET

Descrizione: La pandemia COVID-19 ha scatenato una crisi senza precedenti nell'economia del turismo. Le stime dell'impatto suggeriscono una diminuzione del 75-90% del turismo internazionale nel 2020. Questo mette a rischio ben 120 milioni di posti di lavoro a livello globale. Ci si aspettava che il turismo interno si riprendesse più rapidamente del turismo internazionale e offrisse un certo sollievo al settore, in particolare nei paesi mediterranei e nelle isole, ma le cifre indicano che ciò non si è verificato. Le comunità costiere sono state le più colpite, con una diminuzione del PIL stimata in 7 miliardi di euro nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo a causa della diminuzione del turismo. I governi e l'industria stanno concentrando i loro sforzi sull'applicazione di nuovi protocolli sanitari per viaggiare sicuri; sulla diversificazione dei mercati; sullo stimolo della domanda con nuove etichette sicure e pulite, applicazioni informative e campagne di promozione del turismo domestico; e sulla preparazione di piani di recupero turistico completi. Le misure messe in atto oggi daranno forma al turismo di domani, e i governi devono sostenere la transizione a basse emissioni di carbonio e promuovere la trasformazione strutturale necessaria per costruire economie turistiche più sostenibili e resilienti dal punto di vista ecologico ed economico. Questo webinar offre una tavola rotonda di decisori di alto livello in tutto il Mediterraneo mentre ripensano al turismo per il futuro - con un occhio agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU e alla "Nuova Normalità" per il turismo costiero.

Ideazione e organizzazione: HABITAT WORLD, ASCAME e OCTO (EBM Tools Network, The Skimmer, OpenChannels, MPA News, MarineDebris.info)

Con la partecipazione degli esperti: Isidro Gonzalezo dell'Unione per il Mediterraneo - UfM,Eleni Hatziyannio della Commissione Europea - DG MARE,Vasileios Zissimopoulos del progetto COSTA NOSTRUM,Patrizia Lupi, direttrice di Enjoy Elba & The Tuscan Archipelago Magazine e socia WISTA ITALY (Women International Shipping and Trading Association), Armando Montanario del SARA Embimov start up dell'Università Sapienza (Scuola di Turismo di Roma), Josep Valls Giménezof di Esade - ASCAME (Associazione delle Camere di Commercio e Industria del Mediterraneo), e Mohamed Mastouri di Rèseau de Villes Durable, Tunisia.