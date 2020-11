Portoferraio, da lunedì 9 novembre distribuzione gratuita delle mascherine

Si comunica che la Regione Toscana nell’ambito delle azioni di contrasto della pandemia COVID 19 si è nuovamente impegnata nella distribuzione gratuita delle mascherine, tramite gli Enti più vicini ai Cittadini, nella misura di n. 5 mascherine ad abitante.

Il nostro Comune provvederà alla distribuzione attraverso gli operatori della Protezione Civile, l’Arciconfraternita della Misericordia e la Croce Verde.

La distribuzione avverrà a partire dal Lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 9,00 alle 12,00 presso le sedi delle associazioni. Come avvenuto in occasione della precedente distribuzione ogni Cittadino è invitato a portare con sé la tessera sanitaria ed un sacchetto per poterle ritirare.

Nel rinnovare l’invito ad osservare i semplici comportamenti di prevenzione, Vi ricordo come sia indispensabile la collaborazione di tutti noi per contrastare efficacemente la pandemia COVID 19.

Amministrazione Comunale di Portoferraio