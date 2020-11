Capoliveri, servizio di distribuzione delle mascherine gratuite

Comune di Capoliveri

L’Amministrazione Comunale di Capoliveri, informa la cittadinanza che è stato organizzato il servizio di distribuzione delle mascherine di protezione monouso gratuite inviate dalla Regione Toscana.

Tale servizio sarà effettuato, per i residenti del Comune di Capoliveri con le seguenti modalità:

CAPOLIVERI: Nelle giornate di Lunedì 9 e Martedì 10 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30, presso il piazzale denominato” La Boa”.

LACONA: Nella sola giornata di Lunedì 9 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la sede dell’Associazione di Protezione Civile Mare e Monti in via dei Vigneti.

- Predisporsi con la propria autovettura, senza scendere, seguendo il percorso indicato.

- Dovrà Presentarsi soltanto un singolo individuo per famiglia per ritirare le mascherine spettanti al proprio nucleo familiare. Le mascherine potranno essere ritirate per conto terzi , in tal caso sarà necessario portare con sé le tessere sanitarie delle persone per le quali si è delegati al ritiro delle mascherine.

- Per il servizio a domicilio contattare i seguenti numeri telefonici, entro e non oltre il settimo giorno dalla data della distribuzione:

Ass.ne Protezione Civile Pubblica ssistenza Capoliveri tel 0565/967070

Ass.ne Protezione Civile N.O.V.A.C. Capoliveri tel 0565/935062

Ass.ne Protezione Civile Mare e Monti Lacona cell 3476971757

Si Ricorda che il servizio DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO è riservato esclusivamente alle persone che si trovano nell’impossibilità di uscire per gravi problemi, per persone non autosufficienti, cardiopatici, o con problemi di immunodeficienze.

F.to Il Sindaco

Arch. Walter Montagna