Sanità all'Elba, il Dott. Camici scrive al Consigliere Regionale Marco Landi

Sono nato all’isola d’Elba ed ora vi abito.

Mi rivolgo a Lei in quanto unico elbano eletto e presente nel consiglio regionale per sapere cosa intende fare in detto consiglio per la sanità pubblica presente sull’isola.

Sotto sono le sue dichiarazioni sull’argomento rilasciate ad alcune domande e pubblicate sulla stampa locale.

Sono riportate testualmente.

Alla domanda: ”siamo ancora dentro l'emergenza Covid-19, pensa che per l'Elba debbano essere previste azioni specifiche per una maggiore tutela della salute dei residenti?”

Marco Landi risponde: "La mancanza di un reparto di terapia intensiva sicuramente aggrava ancora di più la situazione dell’emergenza sanitaria nella nostra Isola. Si deve restituire al territorio la possibilità di curarsi vicino casa. La nostra struttura ospedaliera necessita di risorse e concretezza per i reparti. Serve inoltre, ed è fondamentale, un maggiore investimento per le professionalità degli operatori sanitari e medici che vi devono lavorare."

Alla domanda: “Il diritto alla salute dei cittadini elbani e i servizi presenti all'Elba, dal territorio all'ospedale. Indichi le sua priorità per un miglioramento delle condizioni attuali.”

Marco Landi risponde: "Il peggioramento dei servizi e l’aumento dei costi ha raggiunto nel settore sanitario un livello inaccettabile di tutela dei diritti del cittadino. Serve un nuovo modello di sanità toscana anche e sopratutto per chi vive nelle zone disagiate della nostra regione. Non è pensabile che per una visita o una cura che si potrebbe fare negli ospedali vicino casa si debba andare a Livorno o a Pisa con costi a carico dell’assistito e delle famiglie che lo accompagnano. La terapia intensiva all’Elba è una battaglia che sosterremo. L’elicottero non deve essere la soluzione esclusiva delle emergenze sanitarie".

Cosa intende fare nel consiglio regionale per dar seguito a queste dichiarazioni?

La risposta credo non interessi solo al sottoscritto.

Marcello Camici