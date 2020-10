Temporali, codice giallo limitato all’Arcipelago per sabato 17 ottobre

Immagine di repertorio

Un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, limitatamente all’area dell’Arcipelago. La validità è dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, sabato 17 ottobre.

Una circolazione depressionaria in via di esaurimento interessa ancora l’Italia centrale, con piogge residue attese sui rilievi e sulla costa della Toscana. Oggi, venerdì 16 ottobre, attese locali precipitazioni sulle zone interne, in particolare sui rilievi meridionali e di nord ovest. Nella prima parte di domani, sabato 17, possibili temporali in Arcipelago, localmente di forte intensità. Fenomeni isolati e di difficile localizzazione. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. Altrove (costa e rilievi dell'interno) possibilità di locali rovesci.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.