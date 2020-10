Solidarietà ai giornalisti del Tirreno del PD Elba

Oggi Il Tirreno non sarà in edicola. Non ci sarà per lo sciopero dei suoi giornalisti contro una scelta assolutamente discutibile del Gruppo Gedi che ne ha deciso la cessione.

Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà a giornalisti, poligrafici e collaboratori della testata e la vicinanza del Partito Democratico dell'Isola d'Elba in questa lotta per il diritto all'informazione, per uno strumento straordinario ed un bene al servizio di tutta la Toscana.

PD Isola d'Elba