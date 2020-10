Domenica 11 ottobre torna "Io Non Rischio", la campagna nazionale per prevenire e sensibilizzare i cittadini sul rischio Alluvione

Foto da Pagina FB "Io non rischio Portoferraio"

Domenica 11 ottobre torna Io Non Rischio, la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio Alluvione.

La campagna “Io non rischio” www.iononrischio.it, giunta alla sua decima edizione, si svolgerà con una importante novità, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, le Piazze Io Non Rischio quest’anno diventano Piazze Digitali.

I volontari di protezione civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e Youtube, con materiali informativi e comunicativi riproponendo le stesse modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città e conoscere in modo più approfondito i rischi ed i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica.

Questa bellissima esperienza di dialogo non si interrompe.

Pertanto, DOMENICA 11 OTTOBRE, i volontari di protezione civile della P.A. Croce Verde di Portoferraio invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale https://www.facebook.com/IononrischioPortoferraio con un programma ricco di iniziative.

Il programma:

Ore 09.00 Apertura stanza virtuale

Presentazione della Piazza digitale e apertura dell’evento, con i volontari della Protezione Civile, tra cui Elisa che ci supporterà in tutti gli eventi della giornata in LIS

Ore 10.00 Personale di Regione Toscana lancerà la campagna INR pubblicizzando gli eventi locali. Intervista ad ANCI - Paolo Masetti

Ore 11.00 Intervento dell’Arch. Mario Ferrari cenni storici e memorie sugli eventi alluvionali di Portoferraio .

Ore 12.00 Diretta dalla Sala Operativa Regionale, parleremo del sistema di allerta del Settore Protezione Civile

Ore 14.00 si parlerà ancora dell’allerta meteo, come funziona e i vari colori dell’allerta

Ore 15.00 linea del tempo: cenni storici e foto sugli eventi alluvionali

Ore 16.00 Intervento del Sindaco di Portoferraio Angelo Zini

Ore 17.00 l’alluvione prima, durante, dopo, fin da subito; cosa fare, dove andare, i rischi, i comportamenti da tenere.

Ore 18.00 Chiusura della Campagna

Personale di Regione Toscana saluta e ringrazia della partecipazione i cittadini e i volontari - Chiusura della Piazza digitale

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un’alluvione.

Per informazioni sulla piazza:

P.A Croce Verde - Portoferraio – tel 0565917070