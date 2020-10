Visita del Governatore Distrettuale Marco Busini al Lions Club Isola d'Elba

Foto da Lions Club Isola d'Elba

Si è svolta a Portoferraio nella mattinata di domenica 4 ottobre nei locali dell’Hotel Airone, articolata in due fasi e nel rigido rispetto delle norme anticovid, la statutaria annuale visita del Governatore del Distretto Lions 108LA (Toscana) Marco Busini al Lions Club Isola d’Elba.

In una prima riunione tecnica con il Consiglio del Club, Busini, accompagnato dal Segretario Distrettuale Corrado Quaglierini, dai Cerimonieri Raffaele Gambassi e Paola Taliani, dal Presidente di Circoscrizione Marino Sartori e dal Presidente di Zona Laura Antico, dopo una verifica sulla correttezza dell’amministrazione, è seguita l’esposizione del Presidente del sodalizio elbano Alessandro Moretti e del suo staff, sull’attività svolta dall’inizio dell’anno sociale e su quella in programma sino al prossimo mese di giugno con l’esecuzione di interventi nei settori della salute, ambiente, scuola, giovani e sport, comunità.

Nel rivolgere un sentito plauso per l’operosità dimostrata dai lions elbani nell’impegnarsi sulle cinque aree proposte dal Distretto, l’Officer ha precisato come fra queste l’ambiente e la comunità costituiscano le direttrici portanti del nostro impegno. A tal proposito ha comunicato la decisione presa, su segnalazione del banco Alimentare, per la realizzazione di una “Catena del freddo” con fornitura di un mezzo frigo e pozzetti congelatori per i vari terminal di distribuzione, con l’intenzione di coinvolgere in questo ambizioso progetto i fornitori e i vari soggetti della catena alimentare per i quali il Distretto assumerà una vera e propria funzione di catalizzatore.

Busini ha continuato annunciando, circa la candidatura dell’Elba come sede del Congresso Distrettuale previsto per sabato 17 aprile 2021 da attuarsi al Centro Congressi De Laugier, l’accettazione della proposta sottolineando la previsione per tale evento di un notevole afflusso di partecipanti ed ospiti al loro seguito.

È seguito il tradizionale incontro con soci ed ospiti, nel corso del quale il Governatore ha ribadito il proprio apprezzamento per l’operato del Club, raccomandando con l’occasione il mantenimento di un rapporto prioritario con la Pubblica Amministrazione i cui esponenti conoscono bene le capacità dei lions e gradiscono i nostri interventi.

L’alto tenore del meeting, anche se velocizzato allo scopo di evitare contatti e assembramenti, ha offerto l’opportunità per l’accesso al Club del nuovo socio Marco Landi al quale Busini ha personalmente appuntato il distintivo, e per il riconoscimento al lion elbano Antonio Arrighi, tramite l’assegnazione di una targa consegnatagli direttamente dallo stesso Governatore, del merito di aver divulgato, con i prodotti innovativi della sua azienda agricola, l’immagine dell’Isola sia in Italia sia all’estero.

Intervento Presidente - Foto da Lions Club Il Governatore, a conclusione dell’evento, ha convocato i tre soci fondatori Giorgio Barsotti, Corrado La Rosa e Elio Niccolai per consegnare loro, quale riconoscimento per l’ultracinquantennale impegno lionistico, il proprio guidoncino.